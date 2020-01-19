Макгрегор отправил в нокаут Серроне на 40-й секунде поединка

Лас-Вегас, 19 января. Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор одержал победу над представителем США Дональдом Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246. Главный бой вечера в полусреднем весе, который прошел в Неваде, завершился нокаутом на 40-й секунде первого раунда.

Для Макгрегора прошедшая встреча стала первой после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года. В общей сложности 31-летний Конор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Как сообщал Infox.ru, россиянин Нурмагомедов заработал около 10 млн долларов на поединке с Макгрегором.