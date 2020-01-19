Президент Алжира направляется в Берлин для участия в конференции по Ливии

Алжир, 19 января. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направляется в Берлин, чтобы принять участие в конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Мероприятие состоится 19 января в 16.00 по московскому времени.

Ожидается, что в Берлине стороны будут заниматься разработкой плана решения ливийского конфликта дипломатическими методами. Кроме алжирских представителей в Берлин приедут делегации из России, США, Франции, Великобритании, КНР, Индии, Турции, Лиги арабских наций и еще ряда стран.

Отметим, что конференции в Берлине предшествовали переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Стамбуле 8 января. В ходе беседы Владимир Путин предложил коллеге установить режим прекращения огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу главы российского государства.

Благодаря согласию Москвы и Анкары, режим прекращения огня в Ливии вступил в силу 12 января в полночь (по московскому времени). 13 января по инициативе Российской Федерации в Москве прошли переговоры, в которых приняли участие представители конфликта в Ливии: фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и руководитель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, а также представители России и Турции. Это была первая встреча предводителей враждующих сторон после их переговоров в Абу-Даби в прошлом феврале. По итогам переговоров стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.