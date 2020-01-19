Обнародован список лучших десятилетних автомобилей стоимостью от 250 тысяч

Москва, 19 января. Эксперты выбрали лучшие автомобили стоимостью от 250 тысяч рублей, которые были в продаже 10 лет назад.

Автоэксперты единогласно признали лучшим решением немецкий автомобиль, собирающийся на территории РФ Volkswagen Polo Sedan. Машина до сих пор пользуется спросом, так как обладает высоким уровнем надежности и относительно невысокой ценой для иномарки. Благодаря этим качествам авто особенно пришелся по вкусу владельцам таксопарков.

Вторую строчку разделили корейские кроссоверы Kia Sportage III и Huyndai ix35, несмотря на то, что они являются братьями-близнецами одного концерна, но спортивная внешность Kia Sportage сделала его более популярным.

Замыкают тройку французский кроссовер 3008, который выделяется высоким клиренсом и удобной компоновкой минивена.

Также эксперты выделяют автомобиль Chevrolet Comaro, который стал популярным благодаря вышедшему в 2007 году фильму «Трансформеры», где машина была лишь концептом, однако она так пришлась по вкусу зрителям, что автопроизводитель решил пустить в серию данный концепт-кар.

В списке также фигурируют Lexus CT200h, Nissan Patrol VI, Ford Explorer V и Toyota Highlander II. Эти крупные семейные автомобили были сделаны для американского рынка, но также стали популярны и российском рынке.

«Известия» ранее сообщали, что впервые в России средняя сумма автокредита превысила 1 миллион рублей, но пока это только в Москве. Чаще всего жители РФ отдают предпочтение новым легковым автомобилям стоимостью от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей, согласно данным агентства «Автостат». Причину такой тенденции дилеры видят в том, что россияне покупают в долг более дорогие комплектации. Подорожали и сами транспортные средства, из-за это в рублях объем выданных автокредитов вырос на 20%.