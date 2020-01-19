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Пользователи Сети обсуждают новую форму космических войск США

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Пользователи Сети обсуждают новую форму космических войск США

Вашингтон, 19 января. Новая форма космических войск Соединенных Штатов, официально представленная 17 января, вызвала бурное обсуждение пользователей Сети.

Фото экипировки были опубликованы в Twitter-аккаунте космических сил. Пользователи признали форму «ужасающе веселой», потому что ее цвет выполнен в зеленых цветах, подходящих для маскировки в лесу, пишут «Известия».

Другие участники обсуждения поинтересовались, «зачем камуфляж вне Земли» и какой вообще смысл в космических войсках. Один из комментаторов указал на то, что новая форма будет эффективна только в том случае, если космические войска Америки намерены скрываться от расы эвоков из художественной саги «Звездные войны».

«Моя собака маскируется лучше», — резюмировали участники дискуссии.

Ранее представители космических войск Штатов объяснили, что они взяли за основу имеющуюся камуфляжную форму с той целью, чтобы сэкономить денежные средства. Помимо этого, в такой форме американские бойцы будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут взаимодействовать.

О формировании космических войск глава вашингтонской администрации Дональд Трамп объявил в декабре 2019 года в рамках церемонии подписания военного бюджета. Ожидается, что в рамках текущего бюджета на соответствующие войска выделят 40 миллионов долларов.

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Источник: Twitter
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