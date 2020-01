Пользователи Сети обсуждают новую форму космических войск США

Вашингтон, 19 января. Новая форма космических войск Соединенных Штатов, официально представленная 17 января, вызвала бурное обсуждение пользователей Сети.

Фото экипировки были опубликованы в Twitter-аккаунте космических сил. Пользователи признали форму «ужасающе веселой», потому что ее цвет выполнен в зеленых цветах, подходящих для маскировки в лесу, пишут «Известия».

Другие участники обсуждения поинтересовались, «зачем камуфляж вне Земли» и какой вообще смысл в космических войсках. Один из комментаторов указал на то, что новая форма будет эффективна только в том случае, если космические войска Америки намерены скрываться от расы эвоков из художественной саги «Звездные войны».

