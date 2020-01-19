Православные празднуют Крещение Господне. События дня. ФАН-ТВ

Крещение Господне Сегодня Крещение Господне. Это один из старейших праздников христианской Церкви. 19 января подобно Иисусу верующие проходят обряд крещения — окунание в прорубь. В ночь с 18 на 19 в освященные купели зашли тысячи верующих. В Москве погода преподнесла сюрпризы, льда на реках практически не было. Поэтому в местах купаний установили деревянные спуски, у которых дежурили спасатели и медики.

Дипломаты прибывают в Берлин на конференцию по Ливии В Берлине вовсю проходит подготовка к конференции по ливийскому урегулированию. В столицу Германии уже прибыли многие ее участники. Среди них госсекретарь США Майкл Помпео, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмад Абу Гейт. Однако, при этом один из ключевых ливийских политиков, Агила Салех, приглашения не получил. Конференция начнется в 16.00 по московскому времени. Мероприятие станет продолжением встреч по урегулированию, начавшихся по инициативе президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Многие эксперты отметили, что именно, благодаря России Хафтар и Саррадж сделали первый шаг друг к другу. Напомним, что вооруженный госпереворот и убийство Муаммара Каддафи произошли при поддержке НАТО. После этого Ливия погрузилась в хаос, и только сейчас появилась надежда на урегулирование ситуации.

Мадуро знал о подготовке мятежа в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро знал, что США готовят против него мятеж. Он не стал предотвращать эту попытку, чтобы понять «насколько далеко могут зайти щупальца заговорщиков». Об этом лидер страны заявил журналистам The Washington Post. В январе 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики. Его поддержали США и ряд других государств Евросоюза. В апреле за Гуайдо выступила группа военных, после этого по Венесуэле вновь прошли акции протеста, в которых пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли.