Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины



Киев, 19 января. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — считает Тимошенко.

По словам украинского оппозиционера, с момента обретения независимости государство попало вод внешнее «кураторство» и утратило свою «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят».

«Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне», — заявила политик.

Глава партии «Батькивщина» утверждает, что сейчас Украина входит в ту стадию, когда ее руководство либо сделает определенные выводы и покончит с текущим положением дел, либо позволит окончательно лишить страну собственности и ресурсов.

13 ноября 2019 года украинский парламент принял законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года отменятся мораторий на продажу сельхоз земель. Исходя их документа, у украинских физ- и юрлиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Законопроект разрешает владеть землей иностранцам, в случае если они получили землю по наследству. Однако они будут обязаны продать ее в течение года. Запрет на покупку земли иностранным собственникам будет действовать до 2024 года.

В декабре Юлия Тимошенко заявляла, что снятие моратория и открытие рынка земель сельскохозяйственного значения может привести жителей Украины к голоду.