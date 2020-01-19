«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

Москва, 19 января. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» приостановил сборку транспортных средств по причине более низкого спроса, чем прогнозировалось. В дни простоя сотрудники компании получают две трети средней заработной платы.

По данным издания «Ведомости», «АвтоВАЗ» отправлял в простой сборочную линию 9 и 10 января. Речь идет о линии, где выпускают машины Lada Granta и Datsun. Согласно данным газеты, две другие линии, где собирают внедорожник Lada 4x4, а также Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero, в тех же числах не работали.

Источник издания называет причиной простоев низкий спрос, который не оправдал прогнозов. В настоящее время, по имеющимся сведениям, представитель концерна от комментариев отказался.

Ранее отечественный концерн «АвтоВАЗ» рассказал о новинках, запланированных на этот год.