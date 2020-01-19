Британские ученые назвали число заразившихся новым китайским вирусом

Лондон, 19 января. Потенциальное количество лиц, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять свыше 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили научные сотрудники Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Согласно сведениям экспертов, зараженных может быть примерно 1,7 тысячи человек. Такие данные британские специалисты получили, основывая свои расчеты на количестве случаев заболевания вирусом, выявленных вне КНР. Параллельно власти города Ухань, где вирус изначально зафиксировали, заявили о еще о 17 случаях заражения, пишет «Газета Кемерова».

В настоящее время суммарное число заболевших выросло до 62 человек, двое из них скончались, сообщают «Известия».

Как сообщала «Газета.Ru», в начале текущего месяца в городе Ухань был зафиксирован первый случай смертельного исхода из-за неизвестного ранее вируса — пенсионер скончался на фоне возникшей от инфекции пневмонии. Согласно официальным данным, в провинции Хубэй зарегистрировано 59 случаев заражения этим вирусом.