Axios узнало об отстранении от работы одного из советников Трампа по России

Вашингтон, 19 января. Один из советников американского президента Дональда Трампа по России Эндрю Пик был временно отстранен от выполнения своих обязанностей в связи с расследованием, которое было открыто против него, сообщает издание Axios ссылаясь на собственные источники.

По данным американского издания, расследование связано с безопасность, другие данные не сообщаются.

Планировалось, что Эндрю Пик должен был сопровождать Дональда Трампа в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе на следующей неделе.

В Белом доме и сам Эндрю Пик комментировать ситуацию отказываются.

Эндрю Пик с ноября 2019 года занимал должность старшего директора по делам Европы и России в Совете нацбезопасности при Белом доме. В 2017-2019 годах он занимал пост заместителя помощника госсекретаря и занимался Ираком и Ираном.

Ранее сообщалось, что президент США собирается провести переговоры с иракским коллегой Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CBS. Как сообщают источники, во время него возможно проведение встречи лидеров двух стран. На данный момент идут консультации по проведению переговоров. Как отмечается, в Белом доме одобрительно относятся к возможной встрече Трампа с Салехом.

Известно, что Дональд Трамп намерен посетить форум в Давосе вместе со своей дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Также в делегацию вероятно войдут министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе будет проходить с 21 по 24 января.