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Военнослужащие РФ раздали продовольствие сирийским школьникам в Латакии

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Военнослужащие РФ раздали продовольствие сирийским школьникам в Латакии

Латакия, 19 января. Военнослужащие РФ раздали 350 продовольственных наборов детям в школе населенного пункта Магрит в провинции Латакия, а военный оркестр исполнил популярные хиты для школьников и жителей деревни.

Как говорит представитель ЦПВС (Центра по примирению враждующих сторон) ранее военный ансамбль уже устраивал концерт в деревне Масьяф.

«Оркестр уже имеет такой опыт: предыдущую акцию мы делали в поселке Масьяф, командир тактического направления нам посоветовал также сыграть небольшой концерт. Думаю, эта идея приживется, и мы будем ее использовать при проведении акций», — сообщает офицер российского ЦПВС в Сирии Юрий Третьяк.

В гуманитарных наборах, которые получили сирийские школьники — рис, чай, сахар, мед и тульские пряники. Ученикам младших классов новогодние подарки вручили прямо на уроке. В благодарность, сирийские школьники прочитали российским военнослужащим стихи на арабском языке.

«Сегодня россияне подарили нам настоящий праздник, привезли нам не только сладости, но и хорошее настроение», — подчеркнула директор школы Лэйда Хай.

По ее словам, в школе ведется изучение нескольких иностранных языков, в дальнейшем планируется введение еще одного — русского.

«У детей есть тяга к изучению русского языка. Учитывая то, как развиваются отношения между нашими странами, он им может пригодиться в будущем», — считает директор сирийской школы.

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Источник: РИА Новости
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