Мадуро заявил, что знал о подготовке мятежа в Венесуэле

Каракас, 19 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что знал о готовящемся мятеже в апреле 2019 года, но не намеренно не стал препятствовать заговорщикам.

Как пишет The Washington Post, Мадуро узнал о подготовке мятежа 20 апреля, об этом ему рассказали министр обороны Боливарианской республики Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда страны Майкель Морено.

«Я позволил этому идти дальше, чтобы узнать, насколько далеко распространяются щупальца заговорщиков», — сказал глава Венесуэлы.

Напомним, 30 апреля прошлого года на стороне венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего правительство Боливарианской республики отстранило 55 высокопоставленных военнослужащих, среди которых был глава Службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера. После выступлений Гуйадо и прокатившейся по стране волны протестов оппозицию поддержали США, требуя смены действующей власти в Венесуэле.

Ситуация в Боливарианской республике обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо объявил себя «временным президентом» Венесуэлы. В его поддержку незамедлительно выступили Соединенные Штаты, а также ряд других стран, в том числе государства Евросоюза.

Мадуро заявил о попытке государственного переворота и иностранном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Его поддержали Россия, Китай, Турция и другие страны.