Национальный архив США убрал слово «Трамп» с фотографии массовых протестов

Вашингтон, 19 января. Национальный архив Соединенных Штатов Америки убрал с фотографии массовых протестов января 2017 года упоминания Трампа на транспарантах.

Сообщается, что среди экспонатов архива была репродукция, на которой тысячи человек протестуют против избрания Дональда Трампа на пост президента США.

На фотографии видно, что при помощи графического редактора было стерто упоминание Трампа на плакатах «Бог ненавидит Трампа» и «Трамп и республиканцы — руки прочь от женщин».

Также с транспарантов были удалены слова, связанные с женской анатомией. Одной из главных тем протеста были права женщин, в частности право на аборт.

Архив не отрицает свое вмешательство в изменении фото и заявляет, что решение было принято с ведома руководителя ведомства Дэвида Ферьеро, назначенным еще во время президентства Барака Обамы в 2009 году.

В музее подчеркивают, что они являются беспартийным и неполитическим федеральным агентством, а имя президента стерли, чтобы не вовлекаться в текущие политические споры.

Ранее сообщалось, что канадский телеканал CBC вырезал из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» сцену с Дональдом Трампом. Действующий президент США исполнял роль-камео хозяина отеля.

«Как это часто бывает с художественными кинолентами, «Один дома 2» был адаптирован под ТВ-формат. Ради сжатия эфирного времени пришлось вырезать из фильма несколько сцен, среди которых оказался эпизод с Дональдом Трампом», — заявили представители канадского телеканала.

Также стало известно, что ряд популярных исполнителей запретили Трампу использовать свои песни в политических целях. Среди них Aerosmith, The Rolling Stones, Queen, Адель, Рианна и Нил Янг.