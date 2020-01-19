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Илон Маск планирует построить город на Марсе к 2050 году

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Илон Маск планирует построить город на Марсе к 2050 году

Москва, 19 января. Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует построить к 2050 году на Марсе город с населением в миллион человек.

Маск рассказал, что создание космического корабля многоразового использования Dragon Crew, которым сегодня занимается SpaceX, входит в масштабный план по колонизации Марса. К 2050 году на Красную планету должно отправляться в среднем три корабля в день, а космические путешествия станут доступными для всех, утверждает основатель компании.

«Нужно сделать так, чтобы полететь мог любой. Если не хватает денег, то люди должны иметь возможность взять кредит», — цитирует Маска телеканал «360».

SpaceX рассчитывает усовершенствовать корабли Dragon Crew и  Starship так, чтобы они могли единовременно принимать на борт до 100 пассажиров и 100 тонн груза. На Марс планируют перемещать стройматериалы, инструменты, пищу и воду. Флот кораблей, необходимых для колонизации, составит не менее 1000 звездолетов.     

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Источник: «360»
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