Ученые из Калифории назвали главную опасность рыбных палочек

Лос-Анджелес, 19 января. Рыбные палочки и искусственное крабовое мясо «сурими» являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы, сообщают американские ученые.

Эксперты проанализировали процесс изготовления данного продукта. Оказалось, что самый большой вред экологии оказывают суда-контейнеровозы, при помощи которых доставляют выловленную рыбу на заводы, потребляя при этом большое количество топлива. Ради экономии средств владельцы используют дешевое и некачественное горючее, выделяющее крупные объемы диоксида серы и ряда других вредных веществ, утверждают ученые из Калифорнийского университета.

По данным экологов, превышение допустимой нормы диоксида серы в атмосфере может привести к заболеваниям дыхательных путей, а также увеличивает шанс развития онкологии и пороков сердца.

Ранее исследователи пришли к выводу, что мясо оказывает негативное влияние на окружающую среду и увеличивает риск преждевременной смерти. Средние позиции вредности вместе с рыбой занимает мясо птицы и молочные продукты. Куриные яйца могут навредить здоровью человека, как и красное мясо, однако для окружающей среды вредны в три раза меньше.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления. До недавнего времени Трамп был известен как один из ярых противников теории глобального потепления и неоднократно выражал сомнения, что жизнедеятельность человека способна повлиять на изменение климата.

Но во время общения с журналистами в Белом доме в январе 2020 года он признался, что на самом деле очень озабочен проблемами экологии.