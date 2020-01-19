Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Берлин, 19 января. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, об это сообщил сам дипломат на своей странице в Twitter.

Помпео выразил благодарность немецкой стороне за гостеприимство и управление такой важной инициативой.

«Нахожусь в Берлине, чтобы вместе с мировыми лидерами и представителями ООН заняться работой по окончанию военных действий в Ливии. Спасибо ФРГ за гостеприимство и управление такой инициативой», — написал американский госсекретарь у себя в Twitter.

Напомним, что конференции в Берлине предшествовали переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла в Стамбуле 8 января. В ходе разговора президент Путин предложил Эрдогану ввести режим прекращения огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу российского лидера.

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу 12 января в полночь (по московскому времени). На следующий в Москве прошли переговоры, в которых приняли участие представители конфликта в Ливии: фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж, а также представители Россиии Турции.