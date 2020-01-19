Amazon разрабатывает систему оплаты покупок жестом ладони

Нью-Йорк, 19 января. Американский онлайн-ритейлер Amazon разрабатывает технологию, которая позволит оплачивать покупки жестом ладони.

Как пишет издание The Wall Street Journal, особенности поверхности ладони покупателя будут связаны с номером его банковской карты, что позволит платить, проводя рукой над терминалом.

Сообщается, что проект только начали разрабатывать. В случае его успешного воплощения, терминалы «ручной» оплаты будут установлены в магазинах и на предприятиях общественного питания, сотрудникам которых ежедневно приходится совершать однообразные операции, связанные с расчетами на кассе.

Глава Amazon Джефф Безос обратился за помощью к системе безналичных платежей VISA, которая выступит партнером в тестировании новых терминалов. Переговоры ведутся также и с MasterCard.

Ранее онлайн-ритейлер подал заявку на оформление патента на «бесконтактную систему распознавания биометрических параметров».

Компания Amazon была основана в 1994 году и сегодня является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги в Сети.

Как пишут «Известия», 15 января Безос сообщил о выделении одного миллиарда долларов на то, чтобы вывести малый и средний бизнес Индии на рынок онлайн-торговли.