Три человека провалились под лед в Москве

Москва, 19 января. Трое мужчин пытались перейти водоем в Москве, но провалились под лед. Пострадавшие были спасены и переданы медикам, сообщает пресс-служба московского департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности

Сообщается что происшествие случилось на Борисовских прудах.

«На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега... Мужчины с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены и подняты на борт судна», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Пострадавшие москвичи были переданы врачам.

Согласно информации московского главка МЧС РФ, сообщения о людях, которые находились на тонком льду поступила в 1.20 по московскому времени, и уже через три минуты на борт судна с помощью воздушной подушки были подняты трое мужчин 40, 37, и 35 лет. МЧС сообщает, что инцидент произошел в 20 метрах от берега. Место, в котором находились пострадавшие не было оборудовано для крещенских купаний.

МЧС напоминает, что купаться разрешено только в специально оборудованных для этого местах. Также спасатели призывают соблюдать правила безопасности и воздержаться от окунания при наличии болезней сердца, легких и ряда других органов.