Трамп высказался против строительства «морской стены» для защиты Нью-Йорка

Вашингтон, 19 января. Президент США Дональд Трамп подверг критике идею строительства барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.

Постройка «гигантского барьера» в гавани Нью-Йорка в нескольких милях от побережья — это один из проектов инженерных войск США, который направлен на защиту мегаполиса от все более частых штормов. Цена такого «барьера» оценивается в 119 миллиардов долларов, а его постройка заняла бы четверть века.

«Массивная 200-миллиардная морская стена вокруг Нью-Йорка для защиты от редких штормов — нелепая и экологически неблагоприятная идея, когда в ней будет необходимость, она, скорее всего не поможет. И выглядеть она будет ужасно», — прокомментировал проект в своем Twitter Дональд Трамп.

Президент отметил, что тогда жителям Нью-Йорка «придется держать наготове швабры и ведра».

A massive 200 Billion Dollar Sea Wall, built around New York to protect it from rare storms, is a costly, foolish & environmentally unfriendly idea that, when needed, probably won’t work anyway. It will also look terrible. Sorry, you’ll just have to get your mops & buckets ready! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2020

Ранее Дональд Трамп уже выступал инициатором строительства стены, но на границе с Мексикой, для борьбы с волнами нелегальных мигрантов. Как сообщает «Газета.ру», недавно Пентагон получил запрос от Министерства внутренней безопасности США на финансирование стены на границе с Мексикой.

До этого сообщалось, что Федеральный судья в Эль-Пасо Дэвид Брионес не разрешил администрации президента Трампа тратить 3,6 миллиардов долларов из бюджета Пентагона для возведения стены на границе с Мексикой.