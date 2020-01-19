The National Interest рассказал, как российский флот похоронит американские авианосцы

Москва, 19 января. Издание The National Interest опубликовало статью под названием «Покойтесь с миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады».

Как сообщают авторы статьи, американские военные эксперты оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации «засад» на авианосцы противника.

Особую угрозу, отмечают специалисты, представляют противокорабельные крылатые ракеты П-800 «Оникс», которые способны уничтожать суда противника на расстоянии до 300 километров. Обнаружить цель помогут сторожевые корабли, например, патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков», который передаст координаты передвижному береговому ракетному комплексу «Бастион».

Основная идея концепции, предложенной в РФ, заключается в том, что «Бастион» с выключенными радарами скрытно занимает новую позицию, затем получает данные о надводной цели и наносит ракетный удар.

Корабль «Василий Быков», построенный на верфи в Зеленодольске, вошел в состав Военно-морского флота РФ в декабре 2018 года. Всего планируется построить пять таких кораблей. Корвет способен развивать скорость до 30 узлов, он вооружен артиллерийской установкой, средствами ПВО и пулеметами.

Ракетный комплекс «Бастион» предназначен для уничтожения надводных кораблей разных типов. Он способен действовать в условиях огневого и радиоэлектронного подавления, защищая побережье протяженностью около 600 километров.

Российские «Бастионы» несут боевое дежурство в Крыму, на Камчатке и в Калининградской области. На вооружении ВМФ России в данный момент свыше 40 таких систем.

Ранее RT сообщил о возможном оснащении российской морской авиации гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».