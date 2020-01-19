Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего в Москва-реку

Москва, 19 января. Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего в Москву-реку, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Военнослужащие Росгвардии, которые обеспечивали безопасность во время мероприятий, посвященных Крещенским купаниям спасли мужчину, упавшего в Москву-реку.

Сообщается, что к офицеру воинской части соединения Росгвардии майору Александру Алпееву обратилась женщина, сообщившая, что в Москва-реке рядом Большим Москворецким мостом оказался человек.

К месту происшествия немедленно прибыли росгвардейцы, которые обнаружили мужчину в ледяной воде. Пострадавший не мог самостоятельно выбраться из воды, поэтому сотрудники Росгвардии использовали необходимые средства спасения, чтобы достать из воды москвича. Благодаря слаженным действия росгвардейцам удалось вытащить мужчину из ледяной воды.

Мужчине была оказана необходимая помощь, он был обогрет в служебном автобусе. Пострадавший москвич был передан стражам правопорядка для дальнейшего разбирательства.

Ранее «Газета.ру» написала, чем могут быть опасны Крещенские купания. Купания в ледяной проруби противопоказаны людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, повышенным артериальным давлением, а также больным сахарным диабетом и беременным женщинам. Также окунание в прорубь может быть опасным и для людей с различными простудными заболеваниями и проблемами с сосудами, так как из-за резкого переохлаждения повышается тромбообразование.