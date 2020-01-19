Сомнолог Гаврилова рассказала, чего не стоит делать перед сном

Москва, 19 января. Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном.

По словам специалиста, одна из самых вредных привычек — использование перед сном гаджетов и засыпание под телевизор.

«Мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию. Если говорить не про сам экран, крайне нежелателен просмотр остросюжетных фильмов и передач — за счет выброса стрессовых гормонов организм активируется и заснуть будет проблематично», — цитирует Гаврилову «Вечерняя Москва».

Сомнолог посоветовала с осторожностью есть перед сном, поскольку качественно выспаться после переедания не получится. Вместе с тем ложиться на голодный желудок тоже не стоит, лучше съесть что-то легкое и низкокалорийное. Вредной привычкой является употребление в вечернее время кофе и других стимулирующих напитков. Что касается алкоголя, его, как и в любых других случаях, можно употреблять лишь крайне умеренно.

«Бокал вина может пойти на пользу, снять напряжение. Большие же дозы ухудшают качество сна — человек будет часто просыпаться», — рассказала Гаврилова.

Она напомнила, что выспаться толком не получится и после серьезной физической нагрузки. Активация организма после интенсивных занятий спортом длится около четырех часов. На пользу может пойти небольшая прогулка на свежем воздухе, добавила специалист.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что после длительного отдыха в период новогодних праздников восстанавливать привычный режим нужно за несколько дней до выхода на работу.