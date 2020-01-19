Трамп отверг все обвинения по импичменту

Вашингтон, 19 января. Президент США Дональд Трамп, получивший вызов на процесс по импичменту, категорически отверг все выдвигаемые против него обвинения и потребовал оправдания.

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в семистраничном ответе юристов Трампа на его вызов в сенат, где 21 января начнется процесс по импичменту президента.

«Президент Трамп категорически отрицает все обвинения по обоим пунктам представления к импичменту. Президент сохраняет все доступные ему права на защиту. По причинам, изложенным в данном ответе, сенат должен отвергнуть представление к импичменту», — говорится в документе.

Авторы ответа указывают, что обвинения, принятые палатой представителей Конгресса США, даже формально не обвиняют Трампа в каких-либо преступлениях.

«Действия президента были конституционными, вполне законными, полностью адекватными и предпринимались для продвижения наших национальных интересов», — гласит ответ.

Сам Трамп назвал выдвинутые против него обвинения «абсурдными».

Ранее юристы главы Белого дома и представители Демократической партии в палате представителей обменялись жесткими высказываниями, обвиняя друг друга в попытке вмешаться в предстоящие президентские выборы.

В декабре палата представителей, большинство в которой составляют демократы, вынесла Трампу импичмент по двум обвинениям — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Демократы утверждают, что президент требовал от главы Украины Владимира Зеленского услуг по компрометации своего политического конкурента Джо Байдена в обмен на предоставление уже одобренной Конгрессом США военной помощи Киеву.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в комитет по разведке палаты представителей были переданы новые доказательства по делу об импичменте Трампа.