Генсек ЛАГ прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Берлин, 19 января. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт прибыл в столицу Германии для участия конференции по урегулированию в Ливии.

Ране помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки подтверждал, что Абу Гейт был приглашен на конференцию.

«Генеральный секретарь ЛАГ был приглашен и примет участие в конференции», — сообщал помощник генсека.

Хусам Заки подчеркивал, что позиция Лиги остается неизменной — ЛАГ против военного присутствия Турции в Ливии.

Конференция состоится в Берлине 19 января в 16.00 по московскому времени.

Как передает «Газета.ру», ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что Ливия нуждается в устойчивом прекращении боевых действий и возобновлении мирного процесса. По ее словам, государство не должно стать местом для опосредованной войны.