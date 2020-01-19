Савичева подхватила «страшный» вирус во время отпуска

Москва, 19 января. Певица Юлия Савичева рассказала, что по возвращению из отпуска подхватила вирусное заболевание, о котором доктора говорят «страшное». Как говорит сама певица, вирус может мутировать и давать осложнения на легкие.
«Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней», — написала певица у себя в Instagram.
По словам врача певицы, от болезни «просто так уже не отделаешься», вирус может мутировать, а лекарства не действовать. Также медики сказали Савичевой, что болезнь может давать осложнения на легкие.
По словам Савичевой, врач, который занимается ее лечением, "рассказывает страшное": "вирус мутирует, лекарства перестают действовать". Она добавила, что медикам приходится искать "более жесткие методы лечения".
«Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы», — предупредила Юлия Савичева своих подписчиков.
Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела ???? Лежу с высоченной температурой уже несколько дней. Сегодня была у врача, рассказывает страшное: «Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие». Столько дел запланировано в ближайшие дни, так не хочется никого подводить. Буду усиленно лечиться. Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы. #савичева #болеем
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