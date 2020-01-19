Савичева подхватила «страшный» вирус во время отпуска

Москва, 19 января. Певица Юлия Савичева рассказала, что по возвращению из отпуска подхватила вирусное заболевание, о котором доктора говорят «страшное». Как говорит сама певица, вирус может мутировать и давать осложнения на легкие.

«Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней», — написала певица у себя в Instagram.

По словам врача певицы, от болезни «просто так уже не отделаешься», вирус может мутировать, а лекарства не действовать. Также медики сказали Савичевой, что болезнь может давать осложнения на легкие.

По словам Савичевой, врач, который занимается ее лечением, "рассказывает страшное": "вирус мутирует, лекарства перестают действовать". Она добавила, что медикам приходится искать "более жесткие методы лечения".

«Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы», — предупредила Юлия Савичева своих подписчиков.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать нахождения в многолюдных местах, или носить медицинскую маску, чтобы не допустить заражение вирусами.

Также в ведомстве напомнили, что следует тщательно мыть руки с мылом после посещения многолюдных мест, уборной комнаты и перед едой. Также специалисты советуют гулять на свежем воздухе,на регулярной основе делать влажную уборку в доме, проветривать жилище и рационально подходить к организации режима питания, труда и отдыха.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Китае умер второй человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По словам врачей, 69-летний мужчина поступил в медицинское учреждение со всеми симптомами новой формы пневмонии. У него наблюдалось нарушение функции почек и повреждение многих органов.