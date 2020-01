Савичева подхватила «страшный» вирус во время отпуска

Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела ???? Лежу с высоченной температурой уже несколько дней. Сегодня была у врача, рассказывает страшное: «Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие». Столько дел запланировано в ближайшие дни, так не хочется никого подводить. Буду усиленно лечиться. Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы. #савичева #болеем

