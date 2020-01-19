Юристы Трампа назвали его импичмент попыткой вмешательства в выборы

Вашингтон, 19 января. Юристы президента США Дональда Трампа назвали процесс его импичмента нарушением Конституции США и попыткой вмешательства в выборы.

Как пишет РИА Новости, это заявление юристов американского президента прозвучало в ответ на предложение ему явиться на процесс по импичменту. Источник издания, близкий к команде Трампа, привел цитату из ответа юристов, в которой они называют представление к импичменту «опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента» и попыткой вмешаться в выборы 2020 года.

«Представление к импичменту само по себе недействительно с точки зрения конституции. Оно не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об «особо тяжких преступлениях и проступках», что требуется по конституции», — цитирует агентство слова источника.

Ранее палата представителей Конгресса США передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом, его рассмотрение начнется 21 января.

Трампа обвиняют по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент поддержали лишь представители Демократической партии. Республиканцы, обладающие большинством в сенате, намерены оправдать президента.

Главу Белого дома обвиняют в том, что он требовал от президента Украины Владимира Зеленского услуг, компрометирующих представителя демократов Джо Байдена в обмен на предоставление Киеву военной помощи. Трамп отрицает все обвинения.

Ранее «Газета.ру» написала о заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которая сказала, что обвинения, выдвинутые против Трампа, могут «нанести значительный ущерб Соединенным Штатам».