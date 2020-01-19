Российские верующие окунулись в прорубь, чтобы отпраздновать православное Крещение

Настало время крещенских купаний. В ночь с 18 на 19 января 2020 года, а также до вечера 19 числа православные верующие по всему миру будут окунаться в иордани, вспоминая крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем. Споры — что же это был за обряд, принадлежал ли Иоанн Креститель к некой древней религии — давайте оставим историкам и исследователям религии. Но по общепризнанной в церковной среде версии обряд стал результатом божественного откровения, снизошедшего на Иоанна Крестителя и никак не связан с другими традициями.

Вода в это время является освященной, и многие верующие считают, что окунание в нее «смывает грехи». В то же время священники обращают внимание на то, что грехи «смывает» только исповедь и покаяние.

Также стоит отметить, что крещенские купания не являются обязательным обрядом в жизни христианина, и скорее относятся к народной традиции. И, соответственно, в отличие от принимаемого один раз в жизни крещения, а также венчания, соборования и исповеди, купания не являются таинством.

В России в силу климатических особенностей окунание на праздник Крещения — обряд достаточно экстремальный, настоящий аскетический подвиг во имя Христа. В то же время это очень трогательный обычай, ведь, окунувшись в иордань, человек, особенно, если это ледяная вода, выходит в совершенно особом эмоциональном и психологическом состоянии — подъема, обновления, радости.

Врачи призывают людей не рассчитывать на то, что можно один раз в год зайти в воду и весь последующий год не болеть. Несмотря на внешнюю схожесть с моржеванием, крещенские купания — все же событие духовного плана. А чтобы быть бодрым и меньше болеть, нужно регулярно, весь год заниматься закаливанием, после чего, при желании, перейти к моржеванию.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором подробно рассказывается о том, как подготовиться к крещенским купаниям. Возможно нашим читателям имеет смысл ознакомиться с ним на будущее, чтобы на следующий год подойти к проруби со знанием дела как в духовном, так и в физическом смысле.

Верующие входят в ледяную воду, крестятся и трижды окунаются с головой в ледяную воду. Купание проходят ежегодно вне зависимости от погоды. Даже в Якутии, где в это время года стоят морозы за минус 60 градусов!

Ну, а в московском регионе погода, как известно, переменчива. Так, морозы за минус 30 ударили в ночь на 19 января в 2006 году. А уже в следующем, 2007 году, было тепло — более 3 градусов тепла. Наступивший 2020 год, несмотря на всю его аномальность и практически полное отсутствие снега и льда, этот крещенский рекорд не побьет — столбик термометра в ночь с 18 на 19 января колебался от минус 1 до плюс 1 градуса.

Водоемы в Москве и Московской области сейчас открыты, льда на их поверхности нет, либо он очень тонок, и выходить на него крайне опасно. Поэтому в местах организованных купаний заранее были установлены деревянные спуски, у которых дежурят сотрудники МЧС РФ и медики.

Кроме того, есть возможность переодеться в теплом помещении, а полевые кухни предлагают горячее питье. При этом необходимо помнить, что организованные купели обычно работают до примерно 3 часов ночи. Днем до конца дня вы сможете окунуться самостоятельно, не забывая о мерах безопасности.

Корреспондент ФАН посетил иордань в саду имени Баумана, где в живописной зеленой зоне была специальной установлена искусственная купель — небольшой деревянный бассейн, а также теплые раздевалки. Здесь же можно было выпить чаю. Купания в саду им.Баумана проводились до 3 часов ночи.

Самые разные люди — мужчины и женщины, молодежь и те, кто постарше, в длинных рубахах и в открытых купальниках шли сегодня к иордани. Шли, вспоминая, как в этот день принял Крещение сам Спаситель. И каждый возвращался потом домой уже немного другим — совершившим подвиг христианского самопреодоления.

То же самое происходило по всей Москве — было 46 мест для окунания. Везде подходы были оборудованы противоскользящим покрытием. Поблизости городские власти установили теплые павильоны с горячим чаем и питанием, а также раздевалки — отдельные для мужчин и женщин, информационные стенды и даже передвижные туалеты. Для тех, кто решил добираться до места Крещенских купаний на автомобиле, в шаговой доступности от купелей были оборудованы временные стоянки. Московский городской транспорт в ночь с 18 на 19 января работал дольше обычного — до 3.00.

Наши читатели при желании еще могут успеть окунуться до конца дня 19 января. И в связи с этим не лишним будет напомнить главные правила. В первую очередь: никакого алкоголя перед окунанием и сразу после, в состоянии похмелья — тоже категорически нельзя. Если вам страшно входить в ледяную воду, лучше помолитесь. Если же вы чувствуете себя плохо — обострилось хроническое заболевание, болит сердце, голова, чувствуете головокружение и так далее — воздержитесь от окунания. Постарайтесь войти в ледяную воду, избежав длительного стояния в очереди на окунание. Ну а после — как можно быстрее вытирайтесь, одевайтесь и пейте горячий чай, либо кофе. А если вы почувствовали недомогание, либо внезапную тревогу — не стесняйтесь обращаться к медикам, поскольку это может свидетельствовать о проблемах с сосудами.

Кроме того, не рекомендуется окунаться в одиночку. Желательно, чтобы поблизости были люди, а еще лучше приехать со знакомыми, которые при необходимости окажут вам помощь.

И помните, что Крещение — день, наполненный огромным духовным христианским смыслом, поэтому накануне, 18 января и с утра 19 января желательно посетить церковную службу.

Но при этом, раз уж вы преодолели психологический барьер и вошли в ледяную воду, возможно, имеет смысл задуматься о том, чтобы начать закаливаться и даже вступить в один из многочисленных клубов моржей.

Федеральное агентство новостей поздравляет своих читателей с праздником Крещения Господня и искренне желает спасения, а также здравия телесного и душевного!