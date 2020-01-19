Тунис отказался от участия в конференции по Ливии в Берлине

Тунис, 19 января. Власти Туниса объявили о решении не принимать участия в конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщает министерство иностранных дел государства.

В заявлении говорится, что Тунис признателен госпоже Меркель за приглашение, однако говорится что страна не будет принимать участие в мероприятии.

«В связи с поздним приглашением и не участии Туниса в подготовительном процессе к конференции, который начался месяц назад, Тунис не сможет участвовать в этой конференции», — сказано в заявлении МИД Туниса.

Также МИД страны подчеркнул, что придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Ливии и выступает в поддержку диалога между всеми сторонами гражданского конфликта.

19 января 2020 года в столице Германии состоится конференции по ливийскому вопросу. Известно, что в конференции примут участие РФ, Соединенные Штаты, Турция, Египет, Евросоюз, ООН и ряд других стран. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж также подтвердили свое участие в берлинской конференции. Переговоры между враждующими сторонами станут ключевым событием данного мероприятия.

Как сообщает «Газета.ру», ранее Саррадж призвал участников конференции по урегулированию ситуации в Ливии воздействовать на сторонников Халифы Хафтара, оказав на них давление.