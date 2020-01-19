Сирия, 19 января. 12 человек пострадали при теракте в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе продолжилась наступательная операция сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по опорным пунктам радикалов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе отразили контратаку джихадистов, нанесли удар по укрепрайонам джихадистов в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке бомбы в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялись ударами с правительственными силами на юго-западной окраине города Алеппо, а так же на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: на севере Хасаки разыскивают дезертиров, провели рейд в Аш-Шаддади.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в очередной раз проникли в зону операции ВС Турции «Щит Евфрата» и нанесли удар из минометов по линиям обороны протурецкого ополчения в районе города Африн, как сообщает новостное агентство Baladi News. В ответ бойцы ударили по опорным пунктам радикалов SDF в районе поселка Мараназ. Пока не поступало сведений о потерях ни с одной из сторон конфликта.

В районе западных окраин города Алеппо сирийская армия и союзное ополчение открыло огонь по укрытиям «Тахрир аш-Шам», оттеснив их жилых кварталов. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), за последние сутки в боях на юго-западе провинции было убито 19 джихадистов, еще 15 получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Джейдет-Бакара, который находится в зоне контроля курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) был взорван автомобиль. Как сообщает портал Alk Habour, самодельная бомба была установлена на припаркованный автомобиль. Взрыв произошел в жилом квартале. По данным местных источников, пострадало по меньшей мере двенадцать человек, в основном, все жертвы женщины и дети. Курдские радикалы подозревают, что за подрывом стоят боевики «Исламского государства». Сутками ранее патрулю SDF удалось предотвратить взрыв в поселке Аль-Шаннан, демонтировав СВУ с мотоцикла. Владелец транспортного средства не был найден.

Провинция Идлиб

После широкомасштабного контрнаступления на позиции правительственной армии у поселка Абу-Джариф развернутого радикалами «Тахрир аш-Шам», вертолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет на юг провинции и нанесли с воздуха точечные удары по опорным пунктам альянса. Как сообщает агентство Masar Press Net, под удар попали укрепленные позиции боевиков в районе поселка Джарджаназ и в окрестностях города Маарет-ан-Нуман. Информации о пострадавших со стороны боевиков пока не поступало.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Euphrates Post, в районе города Аш-Шаддадди неизвестные застрелили курдского радикала, который проводил патрулирование. Тело боевика было брошено на обочине.

Источник также сообщает, что в городе отряд курдских боевиков провел рейд по поиску дезертировавших из отрядов самообороны. Кампания по поиску бежавших из отрядов боевиков началась в конце октября, когда из рядов SDF сбегали целые отряды, бросая оружие. Число дезертиров превысило несколько сотен после начала в октябре прошлого года операции ВС Турции «Источник мира». Показательно также и то, что основная масса новобранцев набирается во время насильных вербовок в отдаленных поселках. Чтобы вернуть хотя бы часть боевиков в свои ряды, самоназванной администрации SDF уже пришлось отказаться от уголовного преследования дезертиров.

1 Организация запрещена на территории РФ.