Овечкин стал девятым в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Москва, 19 января. Российский хоккеист Александр Овечкин превзошел по количеству забитых шайб канадца Марио Лемье и вошел в десятку лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Хет-трик Овечкина в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс» принес победу столичной команде в казалось бы проигрышной ситуации, когда, уступая к началу третьего периода 1:4, «Вашингтон» завершил игру со счетом 6:4.

Таким образом Овечкин обогнал по заброшенным шайбам легендарного канадца Марио Лемье, забив 690-й, 691-й и 692-й голы в своей карьере. Российский легионер открыл счет в игре в середине первого периода, добавил оптимизма партнерам по команде на шестой минуте третьего периода, когда цифры на табло сменились на 3:4, и поставил точку в этой непредсказуемой встрече, забив гол в пустые ворота на последней минуте.

В данный момент Овечкин занимает девятое место в списке лучших снайперов НХЛ вместе со Стивом Айзерманом, на счету которого также 692 шайбы. Всего две шайбы отделяют россиянина от восьмой позиции, где расположился Марк Мессье, забивший за свою карьеру 694 раз.

Возглавляет список обладатель практически всех рекордов НХЛ Уэйн Гретцки — его результат в 894 шайбы остается непревзойденным с 1999 года.

В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» забил уже 34 гола, сумев подняться сразу на две строчки в рейтинге лучших снайперов всего за одну неделю. По оценкам экспертов, до конца сезона Овечкину по силам догнать занимающего шестую позицию в рейтинге Фила Эспозита, на счету которого 717 точных бросков.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что за 15 лет Овечкин оформил больше хетт-триков, чем четыре клуба НХЛ.