Более 5,5 тысячи человек посетили Крещенские купания в Москве

Москва, 19 января. Более 5,5 тысячи людей пришли на водоемы Москвы для крещенских купаний, в воду зашли более 3 тысяч человек, сообщает столичный департамент ГО, противопожарной безопасности и ЧС.

В субботу 18 января православные христиане празднуют Крещенский сочельник или канун Крещения Господня (Богоявления), которое отмечают 19 января. Данный праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, символизирующее очищение от грехов после принесенного людьми покаяния.

В сообщении ведомства говорится, что 18 января к 9 часа вечера Московская поисково-спасательная служба зафиксировала на водных объектах и водоемах более 5,5 тысячи людей, из них около 3 тысячи купались.

Отмечается, что наибольшее число людей зафиксировано на озерах Святое, Мещерское и в Строгино.

Первые крещенские купания 18 января были открыли на Борисовских прудах в 14.30. Подчеркивается, что массовое совершения крещенского купания ожидается после 00.00 19 января.

Во всех местах для купания дежурят более двухсот спасателей, а также стражи правопорядка и медицинские работники. В ведомстве отмечают, что рекомендуется купаться только в специально оборудованных для этого местах и соблюдать правила безопасности.

Ранее RT привело рекомендации врача-терапевт высшей категории Алексея Водовозова для желающих искупаться на Крещение.

По его словам, не следует окунаться в безлюдных местах. По близости должен быть человек, который сможет оказать первую помощь в случае необходимости. Также по мнению специалиста лучше не стоит привлекать к купанию детей, так как они быстрее переохлаждаются и рискуют заболеть пневмонией. Купаться не стоит и тем, кто страдает от хронических заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и половой систем.