Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии и невежества»

Москва, 19 января. Телеведущая Ольга Скабеева ответила на обвинения модели и блогера Алены Водонаевой в «пропаганде агрессии и невежества». Журналистка опубликовала соответствующий пост в социальной сети Instagram.

Скабеева указала на непоследовательность своей заочной собеседницы. Водонаева утверждает, что ее беспокоит судьба миллионов россиян. При этом актриса позволяет себе оскорбительные высказывания о людях, которые якобы так ее заботят.

«Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю», — иронизирует Скабеева.

Журналистка добавила, что политика России по вопросам поддержки материнства не относится к компетенции Водонаевой, поэтому у россиян нет поводов для волнений.

Ранее Водонаева крайне негативно высказалась об инициативе президента России Владимира Путина ввести с 1 января 2020 года выплаты на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

«Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — цитирует «Газета.ru».

Слова Водонаевой возмутили ее коллег из шоу-бизнеса и многих политиков. Продюсер Иван Пригожин назвал недопустимым подобное оскорбление людей. Певец Шура убежден, что материнский капитал станет хорошим подспорьем для российских семей. Заявление Водонаевой он назвал провокационным и предположил, что девушка хочет начать собственную политическую карьеру.