В Киеве пройдет прощание с жертвами крушения «Боинга»

Киев, 19 января. Церемония прощания с жертвами крушения «Боинга» «Международных авиалиний Украины» пройдет в воскресенье в киевском аэропорту «Борисполь».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, траурное мероприятие начнется в 11.00 (12.00 по московскому времени — Прим. ФАН).

«В воскресенье пройдет церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в международном аэропорту «Борисполь», — говорится в сообщении.

Украинский «Боинг-737-800» потерпел крушение утром 8 января через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Швеции и Афганистана, все они погибли.

Позже иранские военные заявили, что самолет был сбит, поскольку пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражескую крылатую ракету. В Иране подчеркнули, что в ожидании атаки со стороны США все средства ПВО страны были приведены в боевую готовность.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от иранских властей полного признания вины, наказания виновных в случившемся и выплаты компенсаций.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Иране по делу о крушении «Боинга» уже арестованы несколько человек.