Жительницу Латвии возмутило использование русского языка в стране

Рига, 19 января. Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс ретвитнул запись в Twitter, где одна латвийка пожаловалась на русскоговорящего доктора в Риге.

«Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?» — возмущалась в социальной сети жительница столицы Латвии.

Латвийка пишет, что начала беседу по-латышски, но медицинский работник ответил ей на русском языке. По ее словам, это «вызвало у нее недоумение», подчеркнув, что такого раньше никогда не случалось.

Пользователи в Twitter начали активно комментировать запись.

«Дали понять, что время «гансов» (латышей) в Риге закончилось», — пишет @jurissuits · «Как аукнется, так и откликнется. Бумерангу свойственно возвращаться. Запустили — пишет теперь ловите», — прокомментировал @teleexpo. «Теперь все латвийские врачи-патриоты отправились мыть туалеты в Англии и в Польше! Остались только русские, которые не покинули родину, как это сделали латыши», — считает @BolicTetra. «Как жительница Болдерая, разговариваю везде и со всеми на латышском и мне также отвечают на латышском. Так было еще вчера. Или сегодня, что-то изменилось? Хочу извинения! О распространении ложной информации!» — пишет @IlonaGeide.

Согласно законодательству Латвии, на территории страны только один государственный язык — латышский. Русский язык хоть и является родным для 40% населения прибалтийской страны, но имеет статус иностранного.

22 марта 2018 года латвийский парламент в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, которые предусматривающие, что, начиная с 2019 года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах национальных меньшинств. Окончательный перевод на обучение на латышском языке завершиться 1 сентября 2021 года. Эти меры вызвали недовольство и протесты среди русскоязычного населения государства.

Ранее экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс выразил сожаление, что фестиваль «Новая волна» больше не будет проводиться в Юрмале, сообщает RT.