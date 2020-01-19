Переговоры по Ливии без Салеха стали саботажем со стороны Берлина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не направила официального приглашения на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии, которое стартует сегодня в Берлине, спикеру ливийского парламента североафриканской страны Агиле Салеху. Очевидно, что в связи с данным фактом берлинские переговоры не сыграют весомой роли в разрешении ситуации, так как Салех — глава единственного легитимного парламента Ливии. По мнению политолога Юлии Стрелковой, теперь берлинская конференция не будет иметь какой-либо ценности.

«Сам факт отсутствия приглашения одного из ключевых игроков внутре, да и внешнеливийской политики, говорит либо о том, что немецкий МИД и фрау Меркель даже не пытались разобраться кто есть кто в Ливии, либо о том, что Берлин пытается саботировать процесс договора, — констатировала политолог в интервью Федеральному агентству новостей. — И то и другое снижает ценность берлинской конференции. Тем более, что туда вместо Салеха зачем-то пригласили представителей стран, напрямую повинных в сложившейся в Ливии ситуации».

Стрелкова обратила внимание на то, что очередные ливийские переговоры следовало бы проводить повторно в Москве.

«В этом плане Москва многим лучше как площадка. Только ливийцы, и никого лишнего, Россия и Турция как арбитры. А всю нелюбовь к Турции перевешивает значимость России как гаранта», — резюмировала политолог.

13 января в Москве по инициативе президента России Владимира Путина состоялись переговоры главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара с главой так называемого Правительства национального согласия Файезом Сарраджем. По итогам встречи члены делегации ПНС подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за миротворческие усилия и выразил готовность продолжить межливийский диалог в России. Командующий ЛНА объявил о готовности принять участие в новых переговорах в Москве.

В воскресенье в Берлине пройдет международная встреча по Ливии, на которую приглашены, помимо Хафтара и Сарраджа, представители России, Африканского союза, Евросоюза, Франции, КНР, Египта, Турции, Великобритании, США.