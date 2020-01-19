Facebook выяснит причины оскорбительного перевода имени Си Цзиньпина

Менло-Парк, 19 января. Компания Facebook проведет расследование оскорбительного перевода имени главы Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters.

Неудачный вариант перевода содержался на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в социальной сети Facebook. Имя китайского лидера отображалось как Mr. Shithole.

К настоящему моменту ошибка устранена. Представители Facebook пообещали выявить причины инцидента, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

«Мы устранили проблему с переводом бирманского языка на английский в Facebook и работаем над тем, чтобы установить причину, чтобы гарантировать, что это больше не повторится», — цитирует газета «Известия».

Ранее ФАН обратился в американский суд из-за безосновательной блокировки страницы издания,однако иск вновь был отклонен.