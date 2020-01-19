Саррадж устроил провокацию для давления на Хафтара перед саммитом по Ливии

Каир, 19 января. «Премьер» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж устроил провокацию для командующего силами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в ночь перед саммитом по ливийскому урегулированию в Берлине.

Накануне Саррадж выступил с призывом к участникам берлинской конференции оказать давление на сторонников Хафтара и отреагировать на закрытие портов Ливии для экспорта нефти.

Ранее ливийская национальная корпорация Ливии сообщила, что командование ЛНА приказало закрыть основные порты залива Сирт для экспорта нефти. По оценкам экспертов, закрытие портов приведет к сокращению добычи этого вида топлива на 800 тыс. баррелей в день и финансовым потерями примерно в 55 млн долларов ежедневно.

Поддерживающие ЛНА и Хафтара ливийские племена и города востока объявили о намерении прекратить отгрузку нефти до тех пора, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет для поступления доходов от экспорта ресурсов. До сих пор в соответствии со Схиратским соглашением все доходы от продажи нефти поступают в Триполи, где используются Сарраджем и его сторонниками для закупки вооружений, оплаты услуг боевиков и другие военные цели, а не на развитие региона.

С момента своего создания ПНС за «нефтяные» деньги превращает Триполи в оплот международного терроризма, где получают «работу» джихадисты, бежавшие из Сирии и других ближневосточных стран, где хозяйничают бандитские группировки и подконтрольные Сарраджу полувоенные структуры.

В воскресенье в Берлине состоится второй тур переговоров по Ливии, в котором примут участие Россия, Алжир, Великобритания, Египет, Китай, ОАЭ, США, Турция и Франция. Первый прошел 13 января в Москве, он был инициирован президентом России Владимиром Путиным, ранее выступившим с предложением ввести режим прекращения огня между сторонами ливийского конфликта.