Обозреватель CNN Дэван предсказала «унизительный» исход иракской миссии США

Лондон, 19 января. Обозреватель телеканала CNN Анджела Дэван считает, что изгнание американских войск с территории Ирака станет унизительным концом миссии США в этом государстве.

Дэван напомнила, что США в Ираке столкнулись с тем, что их воинский контингент после убийства иранского генерала Касема Сулеймани могут выдворить из страны, что станет унижением для Вашингтона и большой победой для Ирана.

В иракском парламенте, пишет журналист, где имеются влиятельные фракции, обладающие «нерушимыми связями» с Ираном, начался процесс, нацеленный на то, чтобы прекратить иностранное военное присутствие в стране. Таким образом Багдад отвечает на убийство Сулеймани.

В данный момент Ирак приостановил все совместные с США операции против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). И.о. премьер-министра страны Адель Абдель Махди заявил, что вывод американских войск представляет собой «единственный способ защитить всех, кто находится на иракской земле».

Обозреватель CNN указывает на мнения экспертов, которые считают, что «бегство» США из Ирака может «развязать руки» террористам, у которых появится «больше пространства для восстановления сил». Параллельно Иран сможет укрепить свое и без того солидное влияние в Багдаде.

«Изгнание США из Ирака стало бы унизительным концом затянувшейся миссии США, которая поглотила сотни миллиардов долларов, уплаченных американскими налогоплательщиками, и привела к гибели тысяч американских солдат», — цитирует Дэван RT.

В Вашингтоне тем временем отвергают идею о возможном выводе американских войск из Ирака. По словам госсекретаря США Майка Помпео, вероятно лишь сокращение численности воинского контингента.

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате операции, проведенной американскими вооруженными силами по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. Поводом для убийства стало якобы участие генерала в организации нападений на американское посольство в Ираке.

Багдад назвал случившееся нарушением государственного суверенитета, после чего парламент Ирака большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны «положить конец военному присутствию иностранных сил в республике» и разорвать заключенное с международной коалицией США соглашение.

1 Организация запрещена на территории РФ.