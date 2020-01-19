Определено время начала конференции в Берлине по ливийскому урегулированию

Берлин, 19 января. Столица ФРГ в это воскресенье принимает конференцию по урегулированию конфликта в Ливии. Сообщается, что по масштабу мероприятие не будет уступать встречам G7 и G20. Конференция намечена на 14.00 (16.00 по московскому времени).

Немецкий канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила в Берлин лидеров государств и председателей правительств ряда стран для разработки плана дипломатического урегулирования ливийского конфликта. Начало мероприятия запланировано на 14.00 (16.00 по московскому времени). Конференция будет проходить в Ведомстве федерального канцлера.

Напомним, что конференции предшествовали переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Стамбуле 8 января 2020 года. В ходе беседы Путин предложил Эрдогану ввести режим прекращения огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу главы российского государства.

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу 12 января в полночь (по московскому времени). На следующий день по инициативе российской стороны в Москве прошли знаковые переговоры, в которых приняли участие представители конфликта в Ливии: фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, а также представители Российской Федерации и Турции. Это первая встреча предводителей враждующих сторон после их переговоров в Абу-Даби в феврале 2019 года. По итогам переговоров стороны договорились о бессрочном перемирии.