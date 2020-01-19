Гидрометцентр предупредил о превышении климатической нормы в Москве и Петербурге

Москва, 19 января. Гидрометцентр предупредил о превышении климатической нормы в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

19 января температура воздуха в Москве составит от одного до трех градусов выше нуля. В последующие несколько дней столбик термометра поднимется до пяти градусов. Лишь 24 января температура воздуха опустится до - 4.

В Гидрометцентре уточнили, что средняя температура в Москве составляет 9,3 градуса мороза. В эти дни в Петербурге также ожидается необычайно теплая погода: от пяти градусов тепла до одного градуса мороза. В январе средняя температура в январе составляет 5,1 градус мороза.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что москвичам не следует ждать крещенских морозов.

Также сообщалось, что в Вологде будут штрафовать за создание помех в уборке снега. Эвакуаторы будут массово очищать улицы от автомобилей.