Принц Гарри и Меган Маркл лишатся своих титулов

Лондон, 19 января. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее высочества и не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи, сообщается в заявлении Букингемского дворца.

В заявлении отмечается, что изменения в статусе принца Гарри и Меган Маркл вступят в силу весной 2020 года.

«Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи», — сказано в заявлении.

В заявлении королевы Елизаветы II подчеркивается, что членам королевской семьи «после продолжавшихся много месяцев бесед и недавно прошедших переговоров» наконец удалось найти компромисс, благодаря которому семье принца удастся кардинально изменить образ жизни.

«Гарри, Меган и Арчи (ребенок принца Гарри и Меган Маркл. — Прим. ФАН) всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Я понимаю, что они столкнулись с целым рядом вызовов из-за повышенного внимания [общественности и СМИ] в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь», — сказала британская королева.

Елизавета II отметила, что гордится тем, как быстро Меган Маркл получилось стать членом семьи.

«Все моя семья надеется на то, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную жизнь», — подвела итог королева.

«Известия» отмечают, что супружеская пара также намерена вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на реставрацию их резиденции.

Сообщается, что супружеская пара намерена создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке. Также появлялись сообщения, что Меган Маркл уже получила работу в студии Disney.