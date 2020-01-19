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ABC узнала о поездках помощника адвоката Трампа на Украину за счет миллиардера из Флориды

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ABC узнала о поездках помощника адвоката Трампа на Украину за счет миллиардера из Флориды

Вашингтон, 19 января. Помощник адвоката президента США Дональда Трампа предприниматель Лев Парнас посетил Украину на деньги миллиардера из Флориды Гарри Сарджента. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Отмечается, что целью поездки был сбор информации о деятельности сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

ABC уточняет, что Парнас выполнял поручение адвоката президента США Рудольфа Джулиани. В беседе с Reuters он утверждал, что проводит расследование по украинскому вопросу за собственный счет.

Ранее в эфире ABC сын бывшего вице-президента США Хантер Байден, якобы он не занимался незаконной деятельностью на Украине.

«Ничего незаконного не совершал», — цитирует RT.

Также сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко отрицал обсуждение вопросов, связанных с семьей Джозефа Байдена и компании «Бурисма» (Burisma). 

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