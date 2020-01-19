Кнутов уверен, что страны Запада будут проталкивать свои интересы на встрече по Ливии

Москва, 19 января. Конференция по урегулированию ситуации в Ливии состоится в Берлине 19 января. На данный момент в стране сохраняется режим прекращения огня, веденный по инициативе Владимира Путина и поддержанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры в Москве 13 января закончились успехом — стороны подписали бессрочное соглашение о мирном урегулировании. Благодаря этому соглашению, решение военно-политического кризиса перетечет в дипломатическое русло.

Главным событием в Берлине станут переговоры Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. На конференцию прибудут делегаты из множества стран, однако далеко не всем из них интересно установление мира в североафриканской стране. Очевидно, что многие страны, вовлеченные в развязывание конфликта в Ливии и свержении Каддафи, приедут на конференцию только для того, чтобы отстаивать выгодные для себя пункты. Это повышает риск того, что процесс установления мира в стране расстанется и усложнится.

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар в своем письме президенту РФ Владимиру Путину говорил о втором раунде московских переговоров, так как понимает, что только РФ заинтересовано в достижении мира в Ливии и не имеет корыстных экономических интересов.

Историк Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Nation News рассказал, что западные страны заинтересованы в продвижение собственных идей и защите от ливийских беженцев.

«Почему Меркель примчалась в Москву? Она понимает, что рост эскалации, насилия в Ливии приведет к росту беженцев. Беженцы направятся в Италию, так как это ближе всего, а из Италии будут переправляться всеми правдами и неправдами в Германию», — говорит Кнутов.

По его мнению, в Европейском союзе не прослеживается единство в миграционных вопросах, поэтому на конференции в Берлине каждый участник будет заинтересован в продвижении собственных интересов.

Также историк призывает не забывать о наличии интересов в данном регионе у Турции.

«И о Турции мы не должны забывать. Почему? Потому что на сегодня Ливия остается крупнейшей страной, добывающей нефть. Многие заинтересованы в том, чтобы забрать под себя нефть ливийскую нефть. И забрать нефть не для ливийского народа, а для западных транснациональных корпораций. Исходя из этого будут предложения и даваться», — считает Кнутов.

Как он утверждает, Российская Федерация единственное государство, у которого нет скрытых намерений. Кнутов говорит, что сирийский пример показывает, что российский подход к решению подобных проблем отличается от западного, так как Россия решает проблем демократическим путем, и не ведет себя так, как США с Ираком или Ираном.