Нидерланды возобновят подготовку иракских военных

Гаага, 18 января. Нидерланды планируют возобновить подготовку вооруженных сил Ирака. Об этом сообщила глава министерства обороны страны Анк Бейлевельд. Его слова цитирует газета Volkskrant.

«Подготовка скоро продолжится», — сказала Бейлевельд.

По информации голландского военного ведомства, в Ираке сейчас находятся 60 военнослужащих из Нидерландов. Они входят в состав международной коалиции, которая декларирует своей целью борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что американские вооруженные силы не покинут Ирак. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Представитель американского военного ведомства заявил, якобы в Ираке сложился консенсус относительно «позитивного влияния пребывания США» на ситуацию в стране. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.