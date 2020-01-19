Мир обсуждает послание Путина. Тема недели. ФАН-ТВ

80 минут, которые потрясли мир. Послание российского президента Федеральному собранию стало настоящей политической сенсацией или даже «землетрясением», как ярко выразились некоторые зарубежные СМИ. Иностранных журналистов и политиков удивила не только форма обращения Владимира Путина (традиционно весеннее, на этот раз оно прозвучало на заре нового, 2020-го, не в Кремле, а уже в третий раз в Центральном выставочном зале «Манеж», да к тому же было непривычно динамичным и кратким). Изумило, прежде всего, содержание. Основной акцент — не на внешней политике (ни слова об Украине и угрозах из-за рубежа), а на внутренней проблематике.

15 января Путин говорил о демографическом кризисе, повышении благосостояния народа, экологии и коррупции. Британская газета The Times обратила внимание своих читателей на социальный вектор послания и слова российского лидера, созвучные песне легендарного петербуржца Виктора Цоя: в обществе «обозначился запрос на перемены». Французское издание Le Figaro аплодирует инициативам Кремля по поддержке семей с детьми. Беспрецедентные меры, фантастика для многих стран, дерзающих при этом учить Россию уму-разуму. Белая зависть пишущих и снимающих СМИ смешалась с черной подозрительностью, когда речь зашла о предложенных нашим президентом поправках к Конституции.

«Как обстоит дело сейчас? В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению — по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — предложил российский лидер.

Многие «оракулы пера и микрофона» узрели в этом прозрачные намеки на будущее. Американцы из The Washington Post и британцы от The Independent отмечают: Путин наделяет парламент доселе невиданными полномочиями. В частности, передает законодателям право назначать премьер-министра. Казалось бы, не о таких ли демократических преобразованиях грезил «просвещенный» либеральный Запад, навязывая нам свою идеологию? Оказалось, наоборот: что русскому хорошо — англосаксу смерть. Теперь конспирологи пытаются найти между строк в «драматичных», по их утверждению, заявлениях российского лидера попытки остаться у власти и после 2024 года, по истечении президентского срока. Упомянутые газеты полагают, что «радикальные» предложения Путина ужесточить требования к кандидатам в президенты и ограничить пребывание на посту главы государства двумя сроками сократят властные полномочия потенциального преемника в пользу парламента и правительства. А тут еще и заявление об отставке кабинета Дмитрия Медведева, по выражению итальянского издания Il Messaggero, «как гром среди ясного неба»: не иначе, как мистер Путин готовится вновь занять премьерское кресло. При этом западные рупоры «правды» из королевства кривых зеркал, тот же французский телеканал France 24, словно не слышат слов Путина о том, что «Россия должна оставаться сильной президентской, а не парламентской республикой». Иначе о стабильности на огромной территории с многообразием национально-культурных традиций и говорить не приходится.

Обеспокоены иноСМИ и закреплением в Конституции статуса Госсовета. Его главой останется Владимир Путин, а правой рукой будет Дмитрий Медведев. На должности зампредседателя Совбеза он займется темами обороноспособности и безопасности. Американский политолог Уильям Померанц уверен, что такой ход — повторение сценария Нурсултана Назарбаева, который после ухода в отставку возглавил Совбез и остался лидером нации.

«В конечном итоге Путин останется главным, либо через формальную должность, либо неформальным путем. Я не думаю, что он, как Джордж Вашингтон, удалится в 2024 году в свое имение», — рассуждает Уильям Померанц.

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что поправки в Конституцию России, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют прямую угрозу для Киева. В своем микроблоге в Twitter Порошенко делает выводы, что Путин якобы намеревается остаться у власти навсегда и «не собирается заканчивать войну с Украиной».

«Это несет прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться: и власть, и оппозиция, и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год», — заявил экс-президент Незалежной.

Под прицелом мировых СМИ — новый премьер-министр Михаил Мишустин. О нем газета The World Street Journal и британская BBC говорят исключительно в комплементарной форме как об эффективном менеджере, сделавшим «капитальный ремонт» в налоговой службе. Озабочена журналистская братия судьбой Сергея Лаврова, ставшего «лицом российской внешней политики». Настоящий приступ паники на Западе вызвали слова главы нашего государства о гарантированном приоритете Основного закона России в нашем правовом пространстве.

«Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», — подчеркнул российский лидер.

Элементарное стремление сохранить суверенитет страны и влияние Москвы на мировой арене, в частности, за счет смены приоритетов Конституции Российской Федерации и международного права вызвало «большую тревогу» экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о чем он поспешил сообщить в своем Facebook.

«Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе», — убежден бывший глава украинского МИД.

Правда, приоритет американской Конституции и Основного закона других стран над международным правом последователей США отчего-то не смущает. Издержки политики двойных стандартов. К слову, резонансное послание Владимира Путина озадачило и госдеп. Его официальный представитель Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительства, подчеркнула: официальная позиция ведомства на сей счет пока не сформирована. Сейчас в Вашингтоне пытаются понять, что стоит за этим событием.

«Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. Президент Дональд Трамп многократно заявлял, что он хочет лучших отношений между правительствами», — заявляет Ортагус.

Все предложенные поправки Владимир Путин призвал вынести на народное голосование, как язвительно прокомментировала The Guardian, «первый общенациональный референдум с 1993 года». Но вот когда речь заходит о другом референдуме — крымском — и о законном решении жителей полуострова воссоединиться с Россией — западная пресса сразу уходит от темы. И так всегда. Практика показывает: что бы ни заявил российский президент в ходе традиционного послания к сенаторам, западные СМИ прочитают его месседж в своей транскрипции и увидят ситуацию под своим углом согласно редакционному заданию. Угодить тем, кто называет Россию «империей зла», невозможно. Но вот скрыть свой восторг от масштабов происходящего в России даже самым прожженным скептикам не удается.

Послание президента Федеральному собранию в прямом эфире смотрела вся страна — трансляции были организованы даже на вершине Эльбруса и на борту Международной космической станции. А потом дома, на работе, в соцсетях с воодушевлением комментировала предложения своего президента. Ведь слова Владимира Путина были адресованы не международной аудитории, а каждому соотечественнику — тем, кому жить и работать в России.