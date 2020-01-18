Латвия заявила о готовности перекачивать белорусскую нефть

Рига, 18 января. Латвия готова перекачивать нефть через свою территорию в Белоруссию и обратно. Такое заявление сделал министр путей сообщения прибалтийской республики Талис Линкайтс.

По его словам, Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки белорусской нефти. Заявление министра прозвучало на фоне разногласий Москвы и Минска по вопросам, связанным с перекачкой нефти.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич анонсировал новые переговоры с Россией по газу.

«Планируем переговоры (с Россией. — Прим. ФАН) в январе. Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся», — подчеркнул глава энергетического ведомства.

В свою очередь, в Польше заявили о невозможности транспортировки белорусской нефти через нефтепровод «Дружба» по техническим причинам.