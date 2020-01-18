Цеков: Среди участвующих в конференции в Берлине стран лишь РФ хочет мира в Ливии

Москва, 18 января. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков напомнил, что среди участников конференции по Ливии в Берлине есть государства, ответственные за бомбардировки этой страны. По мнению российского сенатора, не все участники конференции заинтересованы в перемирии в Ливии, пишет «Слово и дело».

Кроме ливийских представителей на конференцию в Берлин приедут делегации из РФ, США, Франции, Великобритании, КНР, Индии, Турции и еще ряда государств. Но основные переговоры будут вестись непосредственно между противоборствующими сторонами: фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и премьер-министром так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем.

На текущий момент действуют договоренности, к которым стороны пришли в ходе встречи в Москве 13 января 2020 года, где была определена необходимость установления мира в Ливии.

В столице ФРГ стороны собираются проработать решение ливийского конфликта дипломатическими методами. Но как ранее отмечалось, многие из государств, представленных на конференции поучаствовали в свержении и убийстве легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году, что и привело кризису внутри североафриканского государства. Поэтому ставятся под вопрос истинные намерения этих стран в данных переговорах.

На данный аспект проблемы обратил внимание и сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с корреспондентом журнала «Слово и дело».

По словам сенатора, вмешательство стран НАТО развязало гражданское противостояние в Ливии.

«Это прежде всего США, Франция, страны НАТО — они развязали конфликт в Ливии, они бомбили Ливию, собственно, незаконно, хотя и с ведома ООН. К сожалению, такие случаи тоже бывают в жизни мирового сообщества», — говорит Цеков.

Сенатор отмечает, что у каждой из участников конференции могут быть свои цели в Ливии. Они могут быть связаны либо с экономическими интересами, либо с желанием участвовать в добыче нефти, поэтому Цеков не ждет, что они будут вносить конструктив в переговоры. Он подчеркнул, что в 2011 году ФРГ не принимала активного участия во вторжения в Ливию.

«Есть государства, которые в этом активно не участвовали — это Германия. Надо отдать должное, в ситуации с Ливией она не принимала активного участия. Возможно, те страны, которые не были участниками этого ливийского конфликта, предпримут какие-то реальные шаги по достижению мира в Ливии, чтобы было согласие между противоборствующими сторонами», — считает сенатор Совета Федерации.

По его мнению, в достижении мира в Ливии заинтересована только Российская Федерация, так как у Москвы нет интересов в этой стране.