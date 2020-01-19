Представитель ЛНА заявил, что мир в Ливии возможен только без Турции

Бенгази, 19 января. Представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари обвинил Турцию в дестабилизации ситуации в Ливии. Свою позицию он озвучил в специальном видеообращении.

В ходе пресс-конференции Мисмари отметил, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган вводит в заблуждение мировое сообщество, декларируя приверженность миру. Более того, генерал ЛНА обвинил турецкого лидера во взаимодействии с криминалитетом в Триполи. Он исключил возможность конструктивного диалога с Анкарой.

«Мир в Ливии возможен только без Турции», — подчеркнул Мисмари.

Представитель ЛНА также призвал Евросоюз не верить словам Эрдогана, который «водит за нос» западных партнеров. Он отметил, что Европа сейчас фактически потакает перемещению террористов под видом беженцев.

«Вы ответственны за терроризм в Европе. Среди этих беженцев в Европу попадают участники ИГИЛ1 («Исламское государство»1 — запрещенная в России организация). И они же потом вербуют дополнительно себе подобных и высылают завербованных в Ливию и другие страны», — отметил генерал-майор.

Мисмари подчеркнул, что активное взаимодействие с террористами исключает легитимность так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое было создано при поддержке Запада.

В ПНС также активно занимаются торговлей людьми. Следовательно, поддерживая ПНС, европейцы способствуют торговле людьми и терроризму, отметил генерал.

«Вы знаете, что поддерживаете тех, кого разыскивает ООН и кто экспортирует терроризм по миру и в Европу. Вы знаете, что 48 часов назад в Италию сбежал 41 сирийский террорист, под видом беженцев», — заявил представитель ЛНА.

Он добавил, что эти боевики в настоящее время находятся в Триполи, на подступах к Европе. Мисмари указал на стремление Эрдогана составить ложное представление о ситуации в Ливии в преддверии берлинской конференции.

Генерал-майор также озвучил доходы членов орудующих в Триполи вооруженных группировок, действующих при поддержке Анкары. По его словам, боевики ежемесячно получают две тысячи долларов США. В завершении Мисмари показал фотографии, подтверждающие взаимодействие разведки Турции с ливийскими террористами, а также спутниковые снимки, на которых видна дислокация турецких вооружений в Ливии.

Напомним также, что ранее британское агентство The Guardian заявляло о переброске за последние несколько недель Анкарой порядка двух тысяч наемников из Сирии в качестве помощи незаконным вооруженным бандформированиям из окружения главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа.

8 января состоялись переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых российский лидер выступил с инициативой ввести режим прекращения огня в Ливии.

12 января в полночь (по московскому времени) режим прекращения огня в Ливии вступил в силу. Уже 13 января в Москве прошли важнейшие переговоры, в которых приняли участие представители конфликта в североафриканской стране: фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар и глава так называемого ПНС Файез Саррадж, а также представители РФ и Турции. В результате стороны договорились о бессрочном перемирии.

Ранее Хафтар направил Владимиру Путин письмо, в котором поблагодарил российскую сторону за усилия по установлению стабильности и мира в Ливии. 19 января в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, которая стала возможной благодаря привлечению Хафтара и Сарраджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.