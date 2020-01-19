В Крыму и Севастополе стартовали крещенские купания

Севастополь, 19 января. В Севастополе прошел крестный ход в Казачьей бухте, где священник освятил воду в Черном море, после чего обратился к верующим с дивизом: «С Богом! В море!», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

И хотя в этом году погода порадовала крымчан своим теплом, любителям крещенского купания пришлось не так просто: температура воздуха около +1 градуса, а вода +4.

Купались все: и женщины, и мужчины. Люди проходили по неширокому пирсу, и по водолазному трапу спускались в море. Некоторые даже отплывали на пару метров от причала, демонстрируя не только холодоустойчивость, но и навыки плавания в холодной морской воде. Единым у всех было впечатление: на вопрос, как самочувствие, и как вода, все отвечали – отлично.

Глубина возле пирса больше человеческого роста, именно поэтому процедуру купания обеспечивали спасатели МЧС и даже водолазы. Для купающихся также прикрепили на причале спасательные круги на экстренный случай, но, к счастью, они никому не понадобились. Далеко от влажного трапа никто не отплывал, а некоторые и вовсе не отпускали его поручни, пока окунались с головою в воду.

По преданию именно в Казачьей бухте, где располагались так называемые загородные усадьбы древнего Херсонеса, сошли на берег первые христианские миссионеры