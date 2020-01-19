В России формируют новое правительство. Политика России. ФАН-ТВ

Отставка правительства России — главная тема на этой неделе как в российских, так и в зарубежных СМИ. 15 января, после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, правительство в полном составе подало в отставку. Об этом сообщил сложивший полномочия председатель структуры Дмитрий Медведев во время встречи российского лидера с кабинетом министров. Теперь уже бывший глава Кабмина сослался на изменения в Конституции, которые предложил внести Владимир Путин во время своего ежегодного выступления.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти: власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — заявил бывший глава правительства.

Владимир Путин поблагодарил кабинет министров за работу и попросил остаться исполнять обязанности до того времени, пока правительство не будет сформировано в новом составе. А Дмитрию Медведеву лидер государства предложил новую должность — заместителя председателя Совета безопасности. Пост главы Кабмина Медведев занимал рекордный срок — около восьми лет. Само же правительство в нынешнем составе работает больше полутора лет. В этот же день лидер государства предложил руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину сменить Дмитрия Медведева. 16 января его кандидатуру на пленарном заседании утвердила Государственная Дума. «За» проголосовали 383 депутата, 41 человек воздержался, «против» не выступил никто.

«Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному Собранию на первой рабочей неделе 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую системную масштабную программу. Прозвучавшее послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам», — отметил новый председатель правительства.

Указ о назначении уже подписал президент. О новом составе правительства станет известно в ближайшее время. Свой пост в Кабмине должен сохранить Сергей Лавров, ныне — исполняющий обязанности министра иностранных дел.

Теперь для многих чиновников под запретом иностранное гражданство. Об этом Владимир Путин также сообщил во время своего обращения к Федеральному собранию. Российский лидер предложил поручить Госдуме право назначать и утверждать премьера, вице-премьера и федеральных министров.

В этом году Владимир Путин говорил в основном о внутренних делах России, с упором на повышение благосостояния граждан. Одна из главных тем — поддержка семей. Программу материнского капитала предложено продлить до 2026 года, причем размер выплат увеличится на 150 тысяч рублей. Материальная поддержка теперь будет оказываться и после рождения первого ребенка. Новое правило уже вступило в силу и распространяется на детей, родившихся с 1 января этого года. Также в 2020-м вводятся и ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет.