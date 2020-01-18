Конфликт в Ливии: этапы военно-политического кризиса в стране

Москва, 18 января. В воскресенье, 19 января в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Ей предшествовали межливийские переговоры с участием представителей России и Турции, которые состоялись в начале этой недели в Москве. Они были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным, выступившим ранее с предложением ввести режим прекращения огня между сторонами конфликта в Ливии. Именно Россия пытается способствовать политическому урегулированию конфликта. Москва инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Она же впервые после встречи в Абу-Даби устроила прямые переговоры между Хафтаром и Сарраджем. На фоне данных событий ФАН рассказывает о ключевых этапах военно-политического кризиса в североафриканской стране.

Первый этап кризиса. Свержение и убийство Каддафи, разрушении Ливийской Джамахирии (2011-2014 год)

В 2011 году международная коалиция совершила военное вмешательство в дела Ливии и спровоцировала свержение и убийство легитимного правителя страны Муаммара Каддафи, ликвидировала государственность Триполи, погрузила некогда процветающее североафриканское государство в хаос. Власть в стране поделили племена, вооруженные формирования и террористические группировки. Беззаконие породило массовый отток беженцев в Европу.

Второй этап кризиса. Всеобщие выборы депутатов Палаты Представителей и надежда на стабилизацию (2014 год)

Только в 2014 году в Ливии удалось провести всеобщие выборы, в ходе которых был избран легитимный законодательный орган власти — Палата Представителей Ливии, во главе которой встал Агила Салех Исса. Палата Представителей назначила командующим вновь созданной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, наделив его обязанностями по наведению порядка внутри страны.

Третий этап кризиса. Начало контртеррористической операции ЛНА (2014 год)

В 2014 году ЛНА начала контртеррористическую операцию на востоке страны (в Киренаике). В том же году в ходе боев за Триполи контроль над столицей разделили группировки, близки по идеологии к «Братьям-мусульманам» (запрещенная в России террористическая организация), ориентированные на Мисрату, где исторически преобладает протурецкое население. Существенную роль в Триполи сыграли представители «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1, на что многократно акцентировал внимание ООН.

Четвертый этап кризиса. Схиратские соглашения (2015-2018 год)

Благодаря усилиям международного сообщества в 2015 году было подписано Вселивийское политическое соглашение (более известное, как Схиратское соглашение). Под давлением Турции, Италии, Катара и посредничестве ООН была достигнута договоренность о формировании Правительства национального согласия (ПНС). Главной целью, которая ставилась перед ПНС, было написание и принятие Конституции Ливии. Согласно Схиратским соглашениям на это ПНС выделялось два года, дальнейшее продление полномочий не было предусмотрено. Схиратские соглашения утвердили статус Палаты Представителей Ливии как единственного органа законодательной власти страны. Руководителем ПНС стал Файез Саррадж, который рассматривался ООН как компромиссная фигура, не имеющая устойчивых связей ни с одним из политических течений Ливии. ПНС с одобрения ООН получило контроль над ливийскими финансовыми ресурсами, самым важным из которых являются доходы от продажи ливийской нефти (более 20 миллиардов долларов в год).

Но первым и единственным достижением ПНС во главе с Сарраджем стала договоренность с исламистами Триполитании о сотрудничестве, благодаря которому ПНС перебазировалось из Туниса в Триполи. При этом главные посты в ПНС и структурах, контролирующих нефтяные и финансовые потоки государства (Центральный банк, Национальная нефтяная компания, Ливийский инвестиционный фонд и т.д.), заняли представители запрещенных в РФ «Братьев-мусульман» и выходцы из протурецкой Мисураты. Вопреки Схиратским соглашениям, ни одна из кандидатур не была согласована с Палатой Представителей Ливии.

Большая часть вооруженных бандформирований Триполи вошли в структуру МВД ПНС и начали получать финансирование из госбюджета. Это не мешает триполитанским группировкам регулярно вступать в боестолкновения друг с другом в борьбе за передел сфер влияния в столице и получать прибыль от криминальной деятельности (контроль всех сфер жизнедеятельности города, включая органы власти, рэкет, похищения людей, собственные тюрьмы, контроль над каналами нелегальной миграции).

К 2018 году полномочия ПНС, определенные Схиратскими соглашениями, подошли к концу. Но с молчаливого согласия выгодополучателей от продажи ливийской нефти (в первую очередь, Италия и Франция), ПНС продолжало контролировать финансовые потоки страны и представлять Ливию на международной арене. При этом ПНС не выполнило ни одной своей задачи, определенной Схиратскими соглашениями, в том числе, ни на шаг не приблизив страну к принятию новой Конституции.

К этому моменту ЛНА под командованием Халифы Хафтара завершила очистку от террористов и бандформирований восточной части страны, где Палатой Представителей было образовано Восточное правительство Ливии. Под контролем восточных властей находилось свыше 80% территории Ливии, включая такие регионы, как Киренаика, Феццан и значительная часть Триполитании. Единственным очагом нестабильности в стране была Триполи. Последнее крупное боевое столкновение в столице произошло в августе 2018 года, когда племенное ополчение Тархуны попыталось отбить у одной из контролирующих Триполи банд незаконно удерживаемых соплеменников. Бои в городе удалось прекратить только при посредничестве специального посланника ООН.

Пятый этап кризиса. Контртеррористическая операция по освобождению Триполи (2019 год)

В апреле 2019 года ЛНА объявила о начале очередного этапа контртеррористической операции с целью завершить очистку Ливии от бандитов и террористов. Это вызвало ожесточенное сопротивление узурпировавшего власть ПНС, которое активизировало снабжение группировок Мисраты и Триполи боевиками, оружием и боеприпасами (преимущественно из Турции и Катара). Несмотря на эти усилия, под контролем ПНС было не более 5% территории государства.

Шестой этап конфликта. Эскалация конфликта, вмешательство Турции во внутриливийскую ситуацию (2019 год)

Пытаясь удержать контроль над главными объектами инфраструктуры ПНС заключило незаконное соглашение с Турцией, заручившись ее согласием на полноценную военную помощь в обмен на права на разработку шельфовых месторождений. Вопреки Схиратскому соглашению, договоренности с Турцией не были ратифицированы Палатой Представителей Ливии, которая резко выступила против интервенции. Договоренности ПНС с Анкарой вызвали неприятие со стороны международного сообщества, включая ООН, ЛАГ, АС, активное сопротивление Египта, Греции, Кипра, других государств региона, чьи права были нарушены данным соглашением. В Триполи и Мисрате, вместе с небольшим пока еще количеством турецких солдат уже находятся несколько тысяч боевиков из Сирии, переброшенных Турцией из сирийской провинции Идлиб. Вступление в реальные боевые действия турецкой армии может спровоцировать на территории Ливии полноценный межгосударственный военное противостояние, в котором на стороне ЛНА выступят Египет, ОАЭ, и ряд других стран, недовольных турецкой экспансией.

1 Организация запрещена на территории РФ.